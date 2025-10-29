Sındırgı'da 29 Ekim Coşkusu: Deprem Bölgesinde Cumhuriyet Mesajı

Sındırgı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Önceki gün 6,1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Tören Detayları

Tören, Atatürk Stadyumu'nda Türk bayrağının göndere çekilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu. Tören sırasında Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, alandaki öğrencilerin bayramını kutladı.

Kaymakam Koyuncu'nun Mesajı

Kaymakam Koyuncu, Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını söyledi. Koyuncu konuşmasında, "Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçiminin, bir idare sisteminin adı olmadığını" belirterek, "Bundan daha fazla Türk milletinin bu topraklarda yaşama, var olma ve varlığını devam ettirme mücadelesinin adıdır. Bu Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuştur. Dolayısıyla makama, mevkiye, şana, şöhrete bakmaksızın her bir Türk vatandaşı bu Cumhuriyetin hem sahibi hem de varisidir." dedi.

Koyuncu ayrıca, Cumhuriyet'in korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bir emanet olduğu vurgusunu yaparak, "Emanetimize sahip çıkmanın en güzel yolu ise çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." ifadelerini kullandı.

Programın Kapanışı

Tören, öğrencilerin şiir sunumları, folklor ve koreografi gösterileriyle devam etti. Etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin takdim edilmesiyle sona erdi.

