Sındırgı'da 6,1 Depremi 'Bariyer'e Takıldı: Artçılar Zaman Zaman 5'e Ulaşıyor

Sındırgı'daki 10 Ağustos 6,1'lik deprem, yeraltı 'bariyeri' nedeniyle tam kırılma sağlayamayınca artçılar 4 ve üzeri, zaman zaman 5'e çıkıyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 11:13
Sındırgı'da 6,1 Depremi 'Bariyer'e Takıldı: Artçılar Zaman Zaman 5'e Ulaşıyor

Sındırgı'da 6,1'lik Depremin Fay Kırığı 'Bariyer'e Denk Geldi

SEMİH ŞAHİN - Bursa Uludağ Üniversitesi Deprem Araştırma ve Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin fay hattının, kırılmayı engelleyen bir yeraltı bariyerine denk geldiğini ve bu nedenle bölgede zaman zaman 5 büyüklüğüne ulaşan artçıların görüldüğünü açıkladı.

Ortak çalışmalar ve sismik hareketlilik

Şenkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6,1 büyüklüğündeki ana şokun ardından bölgede sismik hareketliliğin sürdüğünü ve Çanakkale Onsekiz Mart, Yıldız Teknik, Van Yüzüncü Yıl ve Gümüşhane üniversiteleriyle ortak çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bariyer sistemi ve artçıların karakteri

Doç. Dr. Şenkaya, fay hattının yeraltındaki kayaçlardan oluşan bir bariyerle karşılaşması nedeniyle hattın uzun mesafelerde kırılmasının engellendiğini; fayın enerjisini tam boşaltamadığı için aralıklı ve zaman zaman şiddeti artan artçılar ürettiğini söyledi. Şenkaya'ya göre, olması gereken ana şok büyüklüğü 6,5 civarıyken, bariyerin kırılmaması nedeniyle ana şok 6,1 olarak gerçekleşti ve fay şu anda 4'ün üzerinde artçılarla enerjisini boşaltmaya çalışıyor.

Şenkaya, bu mekanizma nedeniyle artçıların beklenenden daha uzun süre ve bazen daha yüksek büyüklüklerde meydana geldiğini belirterek, Sındırgı'daki deprem sonrası yaşananların fayın enerjiyi sönümlendirme çabası olduğunu vurguladı.

Artçı sayıları ve beklenen seyir

Uzman, 6,1'lik ana şoktan bu yana 9 binin üzerinde sarsıntı kaydedildiğini aktarırken, artçıların bir ay içinde sönümlenerek büyüklüklerinin 2 civarına inmesinin beklendiğini ifade etti. Ancak bariyer nedeniyle enerjinin tam atılamaması zaman zaman 5 büyüklüğüne ulaşan artçılara yol açabiliyor.

Alüvyon zemin ve Bursa'da hissedilme nedeni

Şenkaya, Sındırgı fayının dalgalarını özellikle Bursa yönüne güçlü şekilde gönderdiğini; bölgedeki sarsıntıların çevre illerde hissedilmesinin diğer temel nedeninin ise Bursa ve çevresindeki alüvyon zemin olduğunu anlattı. Yüzeye yakın gerçekleşen depremlerde yüzey dalgalarının büyüyerek yansımasının, 4 ve üzeri depremlerin uzak merkezlerde bile hissedilmesini sağladığını söyledi.

Uyarı ve değerlendirme

Doç. Dr. Şenkaya, sarsıntıların devam edebileceğini ancak panik yapılmaması gerektiğini belirtti. Uzman, fayın çalışma mekanizmasının incelenmeye devam ettiğini ve bölgedeki izlemelerin sürdüğünü ifade etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Deprem Araştırma ve Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr....

Bursa Uludağ Üniversitesi Deprem Araştırma ve Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin fay hattının daha uzun mesafelerde kırılmasını engelleyen bir "bariyer"e denk geldiğinden bölgede 5 büyüklüğüne ulaşan depremlerin yaşandığına ilişkin açıklamada bulundu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Deprem Araştırma ve Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr....

İLGİLİ HABERLER

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor
2
Kocaeli Dilovası'nda Çekicinin Çarpması İddiası: Otomobil Devrildi, 3 Yaralı
3
Rizeli 80 Yaşındaki Selime Nine Nolaşkari Yaylası'ndan Helikopterle Kurtarıldı
4
Somali'den Yatırım Çağrısı: Türk İş Dünyasına Tarım, Enerji ve Finans Fırsatları
5
Erdoğan: Uluslararası Toplum Afgan Halkını Yalnız Bırakmamalı
6
Lahey’de 50 Gün Boyunca Gazze’de Ölen 65 Bin Filistinlinin İsimleri Okundu
7
Vincetoxicum nakaianum, Yaralı Karınca Kokusunu Taklit Ederek Meyve Sineklerini Çekiyor

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları