Sındırgı'da 6,1 Depremi 'Bariyer'e Takıldı: Artçılar Zaman Zaman 5'e Ulaşıyor

Sındırgı'da 6,1'lik Depremin Fay Kırığı 'Bariyer'e Denk Geldi

SEMİH ŞAHİN - Bursa Uludağ Üniversitesi Deprem Araştırma ve Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin fay hattının, kırılmayı engelleyen bir yeraltı bariyerine denk geldiğini ve bu nedenle bölgede zaman zaman 5 büyüklüğüne ulaşan artçıların görüldüğünü açıkladı.

Ortak çalışmalar ve sismik hareketlilik

Şenkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6,1 büyüklüğündeki ana şokun ardından bölgede sismik hareketliliğin sürdüğünü ve Çanakkale Onsekiz Mart, Yıldız Teknik, Van Yüzüncü Yıl ve Gümüşhane üniversiteleriyle ortak çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bariyer sistemi ve artçıların karakteri

Doç. Dr. Şenkaya, fay hattının yeraltındaki kayaçlardan oluşan bir bariyerle karşılaşması nedeniyle hattın uzun mesafelerde kırılmasının engellendiğini; fayın enerjisini tam boşaltamadığı için aralıklı ve zaman zaman şiddeti artan artçılar ürettiğini söyledi. Şenkaya'ya göre, olması gereken ana şok büyüklüğü 6,5 civarıyken, bariyerin kırılmaması nedeniyle ana şok 6,1 olarak gerçekleşti ve fay şu anda 4'ün üzerinde artçılarla enerjisini boşaltmaya çalışıyor.

Şenkaya, bu mekanizma nedeniyle artçıların beklenenden daha uzun süre ve bazen daha yüksek büyüklüklerde meydana geldiğini belirterek, Sındırgı'daki deprem sonrası yaşananların fayın enerjiyi sönümlendirme çabası olduğunu vurguladı.

Artçı sayıları ve beklenen seyir

Uzman, 6,1'lik ana şoktan bu yana 9 binin üzerinde sarsıntı kaydedildiğini aktarırken, artçıların bir ay içinde sönümlenerek büyüklüklerinin 2 civarına inmesinin beklendiğini ifade etti. Ancak bariyer nedeniyle enerjinin tam atılamaması zaman zaman 5 büyüklüğüne ulaşan artçılara yol açabiliyor.

Alüvyon zemin ve Bursa'da hissedilme nedeni

Şenkaya, Sındırgı fayının dalgalarını özellikle Bursa yönüne güçlü şekilde gönderdiğini; bölgedeki sarsıntıların çevre illerde hissedilmesinin diğer temel nedeninin ise Bursa ve çevresindeki alüvyon zemin olduğunu anlattı. Yüzeye yakın gerçekleşen depremlerde yüzey dalgalarının büyüyerek yansımasının, 4 ve üzeri depremlerin uzak merkezlerde bile hissedilmesini sağladığını söyledi.

Uyarı ve değerlendirme

Doç. Dr. Şenkaya, sarsıntıların devam edebileceğini ancak panik yapılmaması gerektiğini belirtti. Uzman, fayın çalışma mekanizmasının incelenmeye devam ettiğini ve bölgedeki izlemelerin sürdüğünü ifade etti.

