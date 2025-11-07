Sındırgı'da 6 Büyüklüğündeki Depremler: Öğretmenler Sitesi'nde Yıkım ve Dayanışma

Sındırgı'da 6 büyüklüğündeki depremler Öğretmenler Sitesi'ni vurdu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremler, ilçede derin izler bıraktı. Özellikle Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler Sitesi ağır hasar gördü.

Görgü tanıkları ve yaşanan panik

Sitede ikamet eden Tevhide Avcı yaşadıklarını anlatırken ilk depremde başlayan paniğin ikinci sarsıntıyla daha da arttığını aktardı: "İlk sarsıntıda çok korktuk, ikinci depremle tamamen yıkıldık."

Avcı, deprem anını şu sözlerle dile getirdi: "Oğlumla birbirimize sarıldık, depremde korktuk. İlk depremde evimizde çatlaklar oluştu ama oturmaya devam ettik. ‘Belki toparlanır’ diye düşündük. Fakat 27 Ekim gecesi yaşanan ikinci depremde evlerimiz daha da hasar aldı. Çatılardaki kalkan duvarlar çöktü, araçlarımızın üzerine göçtü. O anı tarif etmek mümkün değil."

Komşuluk bağları ve dayanışma

Depremin ardından site sakinleri arasında güçlü bir dayanışma oluştuğunu vurgulayan Avcı, "O gece birbirimize sarıldık, kimimizin evi yıkıldı, kimimiz dışarıda kaldık. Komşularımla adeta bir aile gibiyiz. Bu süreçte en büyük gücümüz dayanışma oldu" ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları kayıpların yalnızca fiziksel olmadığını belirten Avcı duygularını şöyle dile getirdi: "Yıllardır aynı sitede komşuluk yaptığımız insanlar var. Belki başka yerlere taşınacağız, birbirimizden ayrılacağız. En çok bu üzüyor. Evimiz yıkıldı ama komşuluk bağlarımızı kaybetmek istemiyoruz."

Talepler ve yürütülen çalışmalar

Avcı, sitenin genel durumuna ilişkin taleplerini net biçimde aktardı: "Evlerimiz oturulamaz hale geldi. Afet bölgesi ilan edilirse biz de devletimizin sunduğu imkanlardan faydalanmak istiyoruz. Çünkü kendi imkanlarımızla bu yaraları sarmamız çok zor."

Depremin ardından Öğretmen Sitesi'nde yapılan incelemelerde birçok binanın hasarlı olduğu tespit edildi. AFAD ekipleri, bölgede yıkım ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

