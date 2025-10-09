Sındırgı'da Butik Mandıra Üretime Başladı — Kadın İstihdamı ve Peynir Markalaşması

Sındırgı'da Butik Mandıra Üretime Başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "50 Peynirli Şehrim" projesi kapsamında kurulan Sındırgı Belediyesi Butik Mandıra Tesisi üretime başladı.

Proje, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) desteğiyle hayata geçirildi. Tesisin temel hedefleri arasında bölgedeki kadın istihdamını artırmak, yerel üretimi desteklemek ve Balıkesir'in zengin peynir kültürünü markalaştırmak bulunuyor.

Butik mandıranın işletmesini Sındırgı Emekçi Kadınlar Kooperatifi üstlenirken, tesis Sındırgı Belediyesi'nin desteğiyle faaliyet gösteriyor. Mandırada günlük yaklaşık 500 kilogram süt işleniyor; sütler yerel üreticilerden toplanıp, Süt Birliği kontrolünden geçirilerek tesise ulaştırılıyor.

Mandırada katkısız sütlerden doğal sepet peyniri, lor ve isteğe bağlı olarak köy peyniri üretiliyor. Sepet peyniri; sade, kekikli, çörek otlu ve acılı çeşitleriyle raflardaki yerini aldı ve tüketicilerden olumlu geri dönüş aldı.

"Kadın emeğiyle dünya markası olma hedefi"

Sındırgı Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Selda Yüksel:

"Şimdilik ürün çeşitliliğimiz sınırlı olsa da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Satışlarımız arttıkça hem üretim kapasitemizi hem de istihdamı büyütmeyi hedefliyoruz. Balıkesir ve Sındırgı'nın özgün peynirlerini dünya çapında tanıtmak istiyoruz. Kadın emeğine destek vermek isteyen herkesi kooperatifimizden alışveriş yapmaya davet ediyoruz."

"50 Peynirli Şehrim" projesiyle Sındırgı, kadın emeğini ve yerel üretimi destekleyen örnek bir kırsal kalkınma modeli olarak öne çıkıyor. Proje, bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlamayı ve yerel markalaşmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

