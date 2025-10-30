Sındırgı'da Enkaz Kaldırma Tamamlandı - 27 Ekim 6,1'lik Deprem

Sındırgı'da enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı.

Depremin gerçekleştiği akşam 4 katlı bir bina, sonraki günkü artçılarda ise 2 katlı bir bina yıkıldı.

Depremin ertesi günü yapılan inceleme ve belgeleme işlemlerinin ardından, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı öncülüğünde ve diğer resmi kurumların desteğiyle enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı ve tamamlandı.

Hasar tespiti ve sonraki adımlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler ilçede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Ağır hasarlı tespiti yapılan binalar, resmi süreçleri tamamlandıktan sonra yıkılacak.

