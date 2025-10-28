Sındırgı'da Önceden Boşaltılan Ağır Hasarlı Binalar Facianın Önüne Geçti

Sındırgı'da önceden boşaltılan ağır hasarlı binalar can kaybını önledi

FIRAT ÖZDEMİR/MURAT SEYMAN - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, 10 Ağustos'ta yapılan hasar tespitinde ağır hasarlı olduğu için önceden boşaltılan üç binanın çökmesi olası bir faciayı önledi.

Tespit edilen yapılar ve tahliyeler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin 10 Ağustos'taki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı incelemede, Akhisar Caddesi'ndeki 1997 yapımı, 4 katlı ve 30 kişinin yaşadığı Gezgin Apartmanı, aynı caddedeki 1994 yapımı ve 19 kişinin yaşadığı Çetin Apartmanı ile Camikebir Mahallesi'ndeki 3 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı aile apartmanı ağır hasarlı olarak raporlandı.

Yetkililerin raporu üzerine bu binalar tahliye edildi. Dün yıkılan üç apartmanda önceden alınan bu önlem sayesinde herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yıkım ve hasar çalışmaları sürüyor

İlçede ağır hasar gören yapıların kontrollü şekilde yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, hasar tespit ve risk analiz çalışmaları da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülüyor.

Sakinlerin yaşadıkları şok

Çetin Apartmanı sakinlerinden 60 yaşındaki Hüseyin Ulus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöken binada ailesiyle 23 yıl yaşadığını ve çocuklarını burada büyüttüğünü söyledi. Ulus, 10 Ağustos'ta meydana gelen depremde evlerinin ağır hasar aldığını belirterek, hasar tespiti sonrası evlerini tahliye ettiklerini anlattı.

Boşalttıkları binanın dün yıkılmasıyla büyük bir şok yaşadıklarını ifade eden Ulus, "Şükrediyoruz, canımız, çocuğumuz sağ. Apartmanda yakalanmadık, buradan çıkıp başka bir yerde depreme yakalandım. Psikolojim bozuldu. Bu çöken apartmanda olsaydım, ölmüştük. Apartmanın çöktüğünü görünce yüreğim cız ediyor. Canımıza bir şey olmadı, ona şükrediyoruz. Ev bark yerine gelir." dedi.

Gezgin Apartmanı'nda büyüyen 38 yaşındaki Mustafa Girgin ise çöken binada annesi, kardeşi ve kendisinin yaşadığını belirterek, ilk depremde büyük bir faciayı atlattıklarını ve sağ salim kurtulduklarını vurguladı.

Girgin, "10 Ağustos'taki depremden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri geldi, binanın ağır hasarlı olduğunu tespit etti. Biz de bu nedenle binayı boşalttık. Bu depremde de büyük sarsıntıda göçtü. Yaşadığımız o sarsıntı nedeniyle evimizin yıkılmasına çok üzülüyorum. Yaşamaya bu evde devam etseydik binanın altındaydık. Bina üzerimize çökmüştü. Allah'tan ağır hasarlı kaydı verdiler, yoksa bina tepemize yıkılacaktı. Şu an hayatta da olmayabilirdik." ifadelerini kullandı.

