Sındırgı'da SIN-KUT Kuruldu: 25 Kişilik Arama Kurtarma Ekibi Resmileşti

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, özellikle 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde yaşanan depremler ve diğer afetlerde hissedilen eksikliği gidermek amacıyla kurulan acil müdahale ekibi tüzel kişilik kazandı. İçişleri Bakanlığı destekli proje ile hayata geçen ekip, Sındırgı Arama Kurtarma Derneği (SIN-KUT) adıyla resmiyet kazandı. Derneğin başkanlığına itfaiye personeli Ramazan Işıklı seçildi.

Kuruluş ve yapılanma

Dernek; bölgenin farklı meslek gruplarından bir araya gelen 25 gönüllü ile kuruldu. Muhammet Asil Çetin koordinatörlüğünde yürütülen 'Afete Hazır Yardıma Gönüllü Nesiller İçin' projesinin ürünü olan ekip, genel kurulda yönetimini belirledi ve oy birliğiyle Ramazan Işıklı başkanlığa getirildi.

Gönüllüler ve amaç

Ramazan Işıklı, sivil inisiyatifin önemine vurgu yaparak 'Sındırgı’da afet ve acil müdahale ekibinin oluşturulması hayati önem taşıyor. Ekibimiz; imam, memur, esnaf, işçi ve itfaiye personellerinden oluşuyor. Amacımız, bu sivil güç birliği ile afet farkındalığını ve ilk müdahale bilincini en üst seviyeye taşımak.' dedi.

Hedef: AFAD akreditasyonu ve destek çağrısı

Işıklı, derneğin kısa vadeli hedefini 'Çeşitli eğitimlerle ekibimizi güçlendirip kısa sürede AFAD'a akredite olmayı hedefliyoruz' sözleriyle açıkladı. Teçhizat temini için Sındırgılı hayırseverlere ve kurumlara çağrı yapan Işıklı, 'Gerekli ekipmanlarımızı temin edebilmek için çeşitli kurumlarla iş birliği yapacağız. Tüm kurumlarımızı ve yardımsever Sındırgılı hemşerilerimizi derneğimize destek olmaya davet ediyorum. Bu ekibin kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.' ifadelerini kullandı.

