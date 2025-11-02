Sındırgı'da Tarihi Şerif Paşa ve Yakupbey Camileri Restorasyona Alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından, tarihi değere sahip Şerif Paşa Cami ve Yakupbey Camisi'nde restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Restorasyonun kapsamı ve öncelikler

Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, öncelikle her iki caminin minarelerinde onarım ve güçlendirme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Restorasyon programı kapsamında camilerin iç bölümlerinde meydana gelen çatlaklar ve sıva hasarlarının giderilmesi; süsleme ile ahşap kısımların ise aslına uygun şekilde yenilenmesi planlanıyor.

Tarihi ve mimari açıdan önem taşıyan Şerif Paşa Camisi ile Yakupbey Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılacak.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından tarihi değere sahip Şerif Paşa Cami ve Yakupbey Camisi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı.