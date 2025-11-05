Sındırgı 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Dr. Belgin Uygur, Sındırgı’da yaşanan depremin ardından bölgenin 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. Uygur, hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlandığını ve tüm imkânlarla sahada çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hasar tespiti ve sağlanan kaynaklar

22 bin 616 binada, 33 bin 813 bağımsız bölümün tespitini tamamladıklarını açıklayan Uygur, sürecin detaylarını paylaştı. Bu süreçte 560 binada, 898 bağımsız bölümün güçlendirme veya yenileme ihtiyacı belirlendi.

Vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 25 milyon lira kaynak sağlandığını söyleyen Uygur, destek dağılımını şöyle aktardı: Sındırgı Belediyesi’ne 2 milyon 500 bin lira acil yardım ödeneği; 7 muhtarlığa 35 bin lira; 107 haneye 2 milyon 140 bin lira taşınma yardımı; 60 haneye 6 milyon 600 bin lira taşınma ve barınma desteği; 2 haneye 104 bin lira eşya yardımı; 167 aileye ise toplam 8 milyon 740 bin lira nakdi destek sağlandı.

Konteyner, prefabrik ve çadır çalışmaları

Konteyner taleplerine ilişkin bilgiyi paylaşan Uygur, 293 başvurunun tamamının değerlendirildiğini söyledi. Sındırgı merkezde 40, kırsalda 69 konteyner kuruldu; Bigadiç’e 6 konteyner sevk edilerek aileler yerleştirildi. Kültür Caddesi’nde 11 adet 450 metrekarelik prefabrik iş yeri alanının zemini hazırlandı.

Ayrıca cami alanlarına 112 metrekarelik çok amaçlı çadırlar ve Şerifpaşa ile Sanayi Camii için 400 metrekarelik prefabrik mescitlerin kurulumunun sürdüğünü belirtti. Üreticilere yönelik destek kapsamında 25 hayvan çadırından 18’inin teslim edildiği bildirildi.

Saha çalışmaları ve yerleştirmeler

Uygur, 10 Ağustos günü meydana gelen depremin ardından Sındırgı ve Bigadiç’te yürütülen çalışmalara da değinerek, 385 köy evi, 135 konut, 11 iş yeri ve 1 caminin temel atma törenini Bakanımız Murat Kurum ile birlikte gerçekleştirdiklerini aktardı. O süreçte 100 depremzede ailenin hazır bulunan TOKİ konutlarına yerleştirildiğini söyledi.

Devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Uygur, 'Afetin izleri tamamen silinene kadar bölgedeki çalışmalarımız devam edecek' dedi.

