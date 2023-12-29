Sinegog ve kiliselere saldırı planlıyorlardı: MİT ve emniyet operasyonuyla yakalandılar!

Türkiye'de ibadethanelere yönelik terör saldırısı planlayan DEAŞ'ın 32 üst düzey militanı, MİT ve polisin ortak operasyonuyla ele geçirildi... Sinegog ve kiliseleri hedef alan teröristlerin, yurt içi ve yurt dışında eylem hazırlığında oldukları belirlendi...

Sinegog ve kiliselere saldırı planlıyorlardı: MİT ve emniyet operasyonuyla yakalandılar!
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Türkiye, terör örgütü DEAŞ'ın yurt içi ve yurt dışında düzenlemeyi planladığı saldırıları önlemek için büyük bir operasyon gerçekleştirdi. MİT ve polisin ortak çalışmasıyla DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasının sözde istihbarat sorumluları ve bağlantılı oldukları 29 kişi 9 farklı ilde yakalandı. Yakalanan teröristler, DEAŞ'ın faaliyetleri hakkında önemli bilgiler verdi. Operasyonda, DEAŞ'ın dijital materyallerine de el konuldu.

DEAŞ'ın Türkiye'deki sözde istihbaratçıları Abu Yakin El Iraki Kod Micbel EL-ŞUVEYHİ ve Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim IBRAHIM, sinagog ve kiliseleri hedef alırken, Abdullah El Cumeyli (K) İyheb ELANİ de Irak Büyükelçiliği'ne saldırmayı planlıyordu. 

MİT ve EGM'nin iş birliğiyle yürütülen operasyonda, bu üç teröristin yanı sıra Selman-ı Farisi Taburu'na bağlı 29 kişi daha 9 ilde gözaltına alındı. Operasyonda, terör örgütünün dijital belgelerine de el konuldu.

DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasının önemli isimleri olan Micbel EL-ŞUVEYHİ, Mohammed Hilaf Ibrahim IBRAHIM ve İyheb ELANİ, yakalandıktan sonra sorgulandılar. 

Bu sorgulamada, DEAŞ'a nasıl katıldıkları, Suriye ve Türkiye'de hangi eylemlere katıldıkları, Türkiye'de DEAŞ'la bağlantılı olan kişiler ve faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler verdiler. Bu sayede, DEAŞ'ın Selman-ı Farisi Taburu adlı grubunun Türkiye'ye yönelik planlarının bozulması mümkün oldu.

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