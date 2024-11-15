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Sinem Boyacı'nın İhbariyla Yakalanan Müteahhide Yeni Deprem Davası

Hatay'da depremde 12 kişinin ölümüyle ilgili müteahhit Mehmet Özat'a yeni dava açıldı. İddianame kabul edildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:08
Sinem Boyacı'nın İhbariyla Yakalanan Müteahhide Yeni Deprem Davası

Yeni Deprem Davası Açıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı'nın ihbarıyla Mehmet Özat yakalandı. Tutuklu sanık Özat, Gül Apartmanı'nın yıkılması sonucu 12 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 22 yıl 6 ay hapis cezasıyla yargılanacak.

İddianame Detayları

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından, Gül Apartmanı’nın 6 Şubat 2023'te yıkılması sonucu 12 kişinin ölümüyle ilgili, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava kapsamında, Mehmet Özat ile birlikte Hüseyin E. ve Tevfik M. hakkında da bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan aynı hapis cezası talep edilmektedir.

Bilirkişi Raporu ve İnşaat Hataları

İddianamede yer alan Atatürk Üniversitesi bilirkişi raporuna göre, Gül Apartmanı'nın zemin etüt raporu ve mimari projeleri mevcut değildi. Binanın yapımında kullanılan malzeme kalitesinin yetersizliği, taşıyıcı sistemdeki hatalar ve ilave kat yapılmasının ise yıkımda etkili olduğu vurgulandı. Raporda, "Taşıyıcı elemanlar, ivmesi yüksek depremlere karşı gerekli direnç gösterememiştir" ifadeleri ile inşaat sürecine dair hatalar detaylı bir şekilde ele alındı.

Özat'ın İfadesi ve Diğer Davalar

Özat, ifadesinde Gül Apartmanı'nın inşasında görev yapıp yapmadığını hatırlamadığını savundu. Ayrıca, depremde 169 kişinin ölümüne yol açan Emlakbank 1. Etap Konutlarıyla ilgili başka bir davada da yargılanıyor. Sinem Boyacı’nın 10 Kasım 2023’teki ihbarı sonucunda, Özat Ankara'daki bir alışveriş merkezinin otoparkında tespit edilerek gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştır.

Bu süreç, deprem sonrası yapıların güvenliğine ve müteahhitlerin sorumluluklarına dair tartışmaları yeniden alevlendirmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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