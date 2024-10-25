Sinema Senfoni Orkestrası, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filmini İzledi

Sinema Senfoni Orkestrası Sanatçıları Filmi İzledi

Sinema Senfoni Orkestrası'nın sanatçıları, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' adlı filmi vizyona girdiği ilk günde izledi. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği bu film, Türk sanat tarihinin önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Özsoy Operası'nın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi ile Ortak Çalışma

Filme müzik desteği sağlayarak yapımda rol alan Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, ilk vizyon günü filme bir arada katıldı. Mutlu Özer, Sinema Senfoni Orkestrası Ankara Müdürü olarak, iki ayrı orkestradan oluşan 60 kişilik bir ekiple projeye katkı sunduklarını belirtti.

Filmin İzleme Deneyimi ve Duygular

Özer, çekim sürecinde ekip olarak çok keyif aldıklarını ve filmi birlikte izlemeye karar verdiklerini ifade etti. Özer, izleme deneyimini şöyle dile getirdi:

"Türkiye'nin ilk operasının yaratılış hikayesinin içinde yer almak, tüm arkadaşlarım gibi benim için de çok gururlandırıcı oldu."

Filmi izlerken duygulandıklarını vurgulayan Özer, projede yer aldıkları için duydukları mutluluğu paylaştı.

"Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi, vizyona girdiği ilk gün, yapımda rol alan Sinema Senfoni Orkestrası sanatçıları tarafından izlendi. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenen ve ilk Türk operası olma özelliği taşıyan Özsoy Operası'nın sahnelenme hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" sinemaseverlerle buluştu.