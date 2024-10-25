DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.304.432,61 -0,38%

Sinema Senfoni Orkestrası, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filmini İzledi

Sinema Senfoni Orkestrası, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin vizyonunun ilk gününde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 23:17
Sinema Senfoni Orkestrası, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filmini İzledi

Sinema Senfoni Orkestrası Sanatçıları Filmi İzledi

Sinema Senfoni Orkestrası'nın sanatçıları, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' adlı filmi vizyona girdiği ilk günde izledi. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği bu film, Türk sanat tarihinin önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Özsoy Operası'nın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi ile Ortak Çalışma

Filme müzik desteği sağlayarak yapımda rol alan Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, ilk vizyon günü filme bir arada katıldı. Mutlu Özer, Sinema Senfoni Orkestrası Ankara Müdürü olarak, iki ayrı orkestradan oluşan 60 kişilik bir ekiple projeye katkı sunduklarını belirtti.

Filmin İzleme Deneyimi ve Duygular

Özer, çekim sürecinde ekip olarak çok keyif aldıklarını ve filmi birlikte izlemeye karar verdiklerini ifade etti. Özer, izleme deneyimini şöyle dile getirdi:

"Türkiye'nin ilk operasının yaratılış hikayesinin içinde yer almak, tüm arkadaşlarım gibi benim için de çok gururlandırıcı oldu."

Filmi izlerken duygulandıklarını vurgulayan Özer, projede yer aldıkları için duydukları mutluluğu paylaştı.

"Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi, vizyona girdiği ilk gün, yapımda rol alan Sinema Senfoni...

"Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi, vizyona girdiği ilk gün, yapımda rol alan Sinema Senfoni Orkestrası sanatçıları tarafından izlendi. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenen ve ilk Türk operası olma özelliği taşıyan Özsoy Operası'nın sahnelenme hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" sinemaseverlerle buluştu.

İLGİLİ HABERLER

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti 26 Ekim 2024
2
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde İki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Sinop'ta Devrilen Otomobil Kazasında 3 Yaralı
4
Tunus'ta İsrail'in Saldırılarına Karşı Protesto Düzenlendi
5
Sinema Senfoni Orkestrası, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filmini İzledi
6
İsrail Ordusu Gazze'de Hastaneye Baskın Düzenledi
7
DSÖ, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi ile İletişim Kurdu

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu