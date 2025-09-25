Singapur'da Malezyalı Datchinamurthy Kataiah idam edildi

Singapur'da 2011'de yakalanan ve uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm giyen Malezyalı Datchinamurthy Kataiah, asılarak idam edildi.

Olay ve yetkili açıklaması

Singapur Merkezi Narkotik Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Datchinamurthy'nin Singapur'a yaklaşık 45 gram eroin sokmaktan hüküm giydiği, tüm yasal süreçlerden geçtiği ve Devlet Başkanlığı affı için yaptığı başvuruların başarısız olduğu belirtildi.

Açıklamada, mahkumun taşıdığı uyuşturucu miktarının yaklaşık 540 uyuşturucu kullanıcısının bir haftalık bağımlılığını sürdürecek seviyede olduğuna dikkat çekildi.

Avukat ve aile tepkisi

Datchinamurthy'i temsil eden Malezyalı avukat Surendran K.Nagarajan, müvekkilinin ailesine başlangıçta infazın şafak vakti durdurulduğunun bildirildiğini; ancak saatler sonra cezaevi yetkililerinin kararı tersine çevirerek ailenin infazın devam edeceği ve iki saatten kısa bir süre içinde cesedi almaları istendiğini aktardı.

Yetkililerden söz konusu duruma ilişkin başka bir açıklama yapılmadı.

Hukuk süreci ve yasal çerçeve

Datchinamurthy, 15 Nisan 2015'te Yüksek Mahkeme tarafından suçlu bulunmuş ve ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Singapur yasalarına göre, 15 gramdan fazla eroin ve 500 gramdan fazla esrar taşırken yakalanan herkes için ölüm cezası zorunlu tutuluyor.