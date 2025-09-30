Singapur, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Singapur Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Gazze'de ateşkese yönelik 20 maddelik barış planını memnuniyetle karşıladı; ateşkes, rehine serbestliği ve insani yardım vurgulandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:01
Singapur Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Singapur Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılmasını hedefleyen barış planını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Singapur, Trump'ın sunduğu 'Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı' memnuniyetle karşılamakta' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Filistinlilere insani yardımın artırılması başlıklarının desteklendiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu iki devletli çözümün 'tek uygulanabilir yol' olduğu vurgulandı ve Trump'ın 'İsrail ile Filistinliler arasında diyalog kurma girişiminin' memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Beyaz Saray'da açıklanan 20 maddelik plan

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan 'Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan' adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde 'savaşın' derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın 'savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini' belirterek destek açıklaması yapmıştı.

