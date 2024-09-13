Singapur'un Savunma Stratejisi: ABD Başkanlığına Bağlı Değil

Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen, ABD'nin başkanlık seçimlerinden bağımsız olarak ülkesinin savunma adımlarını atacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 20:33
Singapur'un Savunma Stratejisi: ABD Başkanlığına Bağlı Değil

Singapur, Savunma Stratejisi ile İlgili Açıklamalar Yaptı

Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen, ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinin sonucundan bağımsız olarak ülkesinin savunmasını güçlendirmek için gerekli tüm adımların atılacağına dair güvence verdi. Basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede, bu konunun önemi üzerinde durarak, uluslararası iş birliği gerekliliğini vurguladı.

Bölgesel Barış İçin İş Birliği Önemli

Pekin'de düzenlenen Xiangshan Forumu'na katılan Hen, her ülkenin kendi savunma mekanizmalarını güçlendirmesi ve bölgesel barış için diğer ülkelerle iş birliği yapmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Hen, "ABD'de neler olacağını takip etmenin o kadar verimli olduğundan emin değilim. Barış ve refahımız sadece bir başka ülkenin liderine bağlı olamaz," dedi. Ayrıca, işbirliği yapılan ülkelerin liderlerinin belirli durumlarda işlerin hızlanmasına katkıda bulunabileceğine değindi.

Geleceğe Hazırlık

Ng Eng Hen, "Her ikisine (adaya) de hazırlanmak zorundasınız ve ABD'nin bir sonraki başkanı kim olursa olsun onunla çalışmak zorundasınız," diyerek, Singapur'un geleceği için stratejik hazırlık yapma gerekliliğinin altını çizdi.

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