Singapur ve Maldivler'den Heniyye Suikastına Tepkiler

Hamas Lideri Heniyye'ye Yönelik Suikast Tepkisi
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlenen suikast, uluslararası alanda tepkilere yol açtı. Singapur ve Maldivler, bu olayla ilgili endişelerini dile getirdi.
Singapur'un Endişeleri
Singapur Dışişleri Bakanlığı, Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının, İsrail ile yapılan esir müzakerelerini ve Gazze'deki insani yardımları tehlikeye attığını bildirdi. Bakanlık, olayın Orta Doğu'daki gerilimi artırabileceği konusunda uyarıda bulundu ve tüm tarafları, geniş çaplı bir çatışmayı önlemek için gerilimi azaltma yönünde adım atmaya çağırdı.
Maldivler'in Kınaması
Maldivler Dışişleri Bakanlığı da düzenlediği yazılı açıklama ile suikastı kınadı. Bakanlık, uluslararası topluma, hukukun üstünlüğüne riayet etmeleri ve Gazze’de kalıcı bir çözüm bulmak için birlikte çalışmalarını önerdi.
Olayın Arka Planı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabah erken saatlerde, Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan Heniyye'nin konutuna yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu suikastı İran ve Hamas, İsrail’e atfederken, İsrailli yetkililer herhangi bir yorum yapmamayı tercih etti.
Heniyye'nin Liderlik Geçmişi
İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017'de yapılan bir seçimle Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak Halid Meşal'in yerini almıştır.