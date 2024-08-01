Singapur ve Maldivler'den Heniyye Suikastına Tepkiler

Hamas Lideri Heniyye'ye Yönelik Suikast Tepkisi

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlenen suikast, uluslararası alanda tepkilere yol açtı. Singapur ve Maldivler, bu olayla ilgili endişelerini dile getirdi.

Singapur'un Endişeleri

Singapur Dışişleri Bakanlığı, Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının, İsrail ile yapılan esir müzakerelerini ve Gazze'deki insani yardımları tehlikeye attığını bildirdi. Bakanlık, olayın Orta Doğu'daki gerilimi artırabileceği konusunda uyarıda bulundu ve tüm tarafları, geniş çaplı bir çatışmayı önlemek için gerilimi azaltma yönünde adım atmaya çağırdı.

Maldivler'in Kınaması

Maldivler Dışişleri Bakanlığı da düzenlediği yazılı açıklama ile suikastı kınadı. Bakanlık, uluslararası topluma, hukukun üstünlüğüne riayet etmeleri ve Gazze’de kalıcı bir çözüm bulmak için birlikte çalışmalarını önerdi.

Olayın Arka Planı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabah erken saatlerde, Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan Heniyye'nin konutuna yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu suikastı İran ve Hamas, İsrail’e atfederken, İsrailli yetkililer herhangi bir yorum yapmamayı tercih etti.

Heniyye'nin Liderlik Geçmişi

İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017'de yapılan bir seçimle Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak Halid Meşal'in yerini almıştır.