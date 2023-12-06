Sınıf Annesi Uygulaması Tarih Oluyor! Milli Eğitim Bakanlığı Yasakladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki okullarda "sınıf annesi" olarak görevlendirilen velilere yönelik resmi bir uyarı yayınladı. Bakanlık tarafından yayımlanan bildiride, 'sınıf annesi' adı ile anılan bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunduğu ve müdahil oldukları konuların her geçen gün daha fazla olduğu bu durumun risk teşkil ettiğine vurgu yapıldı. Sınıf annesi olarak seçilen kişinin velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu şeklinde gelen şikayetlere dikkat çekti.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından valiliklere gönderilen yazıda, "Mevzuatta yer olmayan uygulamalar hakkında (Sınıf annesi)" konulu bildiride, söz konusu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladıkları, ders araç-gereci temini yönünde faaliyette bulundukları, zaman zaman derslere müdahil oldukları ve öğrencilerin görüntülerini kaydettikleri ifade edildi.

Yazıda, öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu vurgulandı. Bu bağlamda, valiliklere hitaben, "Valiliğinizde okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını hususunda gereğini rica ederim" ifadeleri yer aldı. Valiliklere çok sayıda tepki mesajının gelmesi ile birlikte sınıf annesi uygulamasına yönelik harekete geçildi. Gönüllülük esasına dayanan bu durumun farklı boyutlara taşındığı velilerden gelen şikayetlerde belirtiliyor.





Sınıf Annesi Uygulamasına Yönelik Tepkiler Artıyor

Son dönemde sosyal medyada sınıf annesi olduğu belirtilen kişilere yönelik paylaşımlar dikkat çekiyor. Yapılan paylaşımların yanı sıra bakanlığa çok sayıda şikayet olması sonucu Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Sınıf anneleri konseptine getirilen eleştirilere karşı, bazı veliler ve öğretmenler, sınıf anneliği uygulamasının okuldaki işleri kolaylaştırdığı gerekçesiyle destek veriyordu.

Ancak, özellikle sınıf annelerinin bazı olumsuz davranışları eleştirilere neden oluyordu. Bazı sınıf annelerinin Öğretmenler Günü'nde pahalı hediyeler almak için yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi ve veliler arasında gruplaşma yaratmaları gibi konular tartışmalara sebep oluyordu. Bu eleştirilere ek olarak, bir öğrencinin sınıf annesiyle yaşadığı tartışma da gündemde geniş bir yer bulmuştu. Velinin "Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım" demesine karşılık, öğrencinin "Sınıf annesi sanki dünyanın ağası" şeklindeki cevabı, sosyal medyada tepki toplamıştı.