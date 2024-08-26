Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi Boşaltılamaz

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Açıklama Yaptı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah bölgesinde bölgelerin tahliyesine yönelik kararına tepki gösteren Sınır Tanımayan Doktorlar, Aksa Şehitleri Hastanesi'nin boşaltılmasının kabul edilemez olduğunu duyurdu.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nde Durum

MSF, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yakınındaki patlamaların hastane çevresinde paniğe yol açtığını ve birçok kişinin hastaneyi terk etme kararı aldığını belirtti.

Yaralıların Durumu Tehlikede

Hastanede yaşanan zorluklara dikkat çeken MSF, "Hastanede bulunan 650 hastadan sadece 100'ü burada kalıyor ve yalnızca 7’si yoğun bakımda. Bu durum, hastanenin boşaltılmasını kabul edilemez kılmaktadır" ifadelerini kullandı. Aksa Şehitleri Hastanesi, başka bir alternatif olmaması nedeniyle uzun süredir kapasitesinin üzerindeki hizmetleri sunmakta.

İsrail'in Tahliye Talepleri

MSF, İsrail'in tahliye taleplerinin yüz binlerce insanı yalnızca 41 kilometrekarelik alan içine sıkıştırdığını duyurdu. Bu durum, göç eden Filistinlilerin hem saldırılar hem de gıda kıtlığı nedeniyle zor günler geçirmesine yol açıyor.

Birleşmiş Milletler Verileri

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail’in saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalmıştır. Genel olarak Gazze halkı, zorunlu göç nedeniyle ağır koşullarda yaşamını sürdürmektedir.