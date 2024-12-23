Sınır Tanımayan Doktorlar, Güney Sudan Mültecileri İçin Acil Müdahale Çağrısı Yapıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar, Güney Sudan'daki Mülteciler İçin Müdahaleyi Arttırma Çağrısında Bulundu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların sonucunda on binlerce kişinin Güney Sudan'a sığınmak zorunda kaldığını duyurdu. Örgüt, uluslararası kuruluşlara insani müdahaleyi artırmaları için çağrı yaptı.

MSF'nin yaptığı açıklamada, Güney Sudan'ın, Sudan'daki savaştan kaçan on binlerce mülteciye ev sahipliği yaptığı belirtildi. Örgüt, Güney Sudan'ın kuzeyindeki Renk şehri ve sınır bölgelerine yönelik insani krizin boyutunu artırmak amacıyla çalışmalarını genişletiyor.

Açıklamada, etkilenen insanların temel ihtiyaçlarına cevap vermek için Güney Sudanlı yetkililere ve uluslararası kuruluşlara müdahalelerini artırmaları yönünde çağrıda bulunulmuştu.

Sudan'da Beyaz Nil, Mavi Nil ve Sinnar eyaletlerinde tırmanan çatışmalar nedeniyle aralık ayının başından bu yana her gün 5 binden fazla kişinin Güney Sudan'a geçtiği belirtiliyor.

MSF'nin Renk'teki Acil Durum Koordinatörü Emanuele Montobbio, "Hastaneye gelen savaş yaralılarına yer açmak için Renk Bölge Hastanesi'nin çevresine 14 çadır ekledik." şeklinde bilgi verdi.

Sudan'daki Savaş Durumu

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden askeri anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalarla sarsılıyor. Savaşın sona ermesi için yapılan tüm çözüm girişimleri malesef sonuçsuz kalmış durumda.

Birleşmiş Milletler'e göre, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 20 binden fazla kişi hayatını kaybederken, ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti. Yaklaşık 9 milyon kişi ise ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.