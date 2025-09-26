Sınır Tanımayan Doktorlar, İsviçre'nin Gazzeli Hastaları Kabul Kararını Destekledi

MSF İsviçre Başkanı Micaela Serafini, İsviçre'nin Gazze'den tıbbi tahliyeleri kolaylaştırma kararını güçlü şekilde desteklediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:03
MSF İsviçre Başkanı Micaela Serafini kararın önemine vurgu yaptı

Sınır Tanımayan Doktorlar İsviçre Başkanı Micaela Serafini, İsviçre hükümeti ve kantonlarının Gazze'den ihtiyaç duyan hastaların tıbbi tahliyelerini kolaylaştırma girişimini güçlü bir şekilde desteklediklerini belirten yazılı bir açıklama yaptı.

Serafini açıklamasında, İsrail'in 23 aydır aralıksız saldırdığı Gazzede sağlık sisteminin yerle bir olduğunu ve tıbbi ihtiyaçların artmaya devam ettiğini vurguladı. Filistinlilerin sağlık hizmetlerine erişimde sınırlı seçeneklerle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Serafini, Dünya Sağlık Örgütü'nün 19 binden fazla hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu tahmin ettiğini hatırlatarak, İsviçre hükümetinin ve kantonların bu girişimini desteklediklerini aktardı. Serafini ayrıca tüm ülkeleri hayat kurtarmak için bu çabalara katılmaya çağırdı.

