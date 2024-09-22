DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.134.889,92 0,82%

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Al Jazeera'nın Ramallah Ofisinin Kapatılmasına Sert Tepki Gösterdi

İsrail'in Al Jazeera ofisine düzenlediği baskın, uluslararası basın kuruluşları tarafından kınandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 15:47
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Al Jazeera'nın Ramallah Ofisinin Kapatılmasına Sert Tepki Gösterdi

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Sert Tepki

Uluslararası basın özgürlüğü savunucusu olan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail askerlerinin Al Jazeera'nın Ramallah’daki ofisine düzenlediği baskını kınadı.

Ramallah'taki Baskın Detayları

RSF’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, Katar'a ait Al Jazeera yayın organının ofisine yaptıkları saldırıda, çalışanları tahliye etmek zorunda bıraktıkları ve bir muhabirin fotoğrafını yırtarak ofisi 45 gün boyunca kapatacaklarına dair bir karar verdikleri belirtildi.

Al Jazeera'nın Filistin Müdürü'nün Açıklamaları

Al Jazeera'nın Filistin Müdürü Velid Ömeri, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Gece geç saatlerde çok sayıda askerle ofisimize baskın düzenlendi. Kapıyı patlatıp, bize ofisin kapatıldığına dair kararı sundular." ifadelerini kullandı.

Baskının Tarihi ve Önemi

Öte yandan, İsrailli askerlerin, daha önce İsrail saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafını da parçalamaları dikkat çekti. Al Jazeera'nın Kudüs’teki ofisi de yaklaşık 4 ay önce kapatılmıştı. Bu tür saldırıların basın özgürlüğü üzerinde yarattığı baskı, uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme! Yeni Gizli Tanığın Kan Donduran İtirafları Sonrası DNA Aramaları Yapıldı
2
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
3
İstanbul'da Hırsız Kardeşler Kaza Süsyü ile Para Çaldı
4
Kocaeli'de Freni Boşalan Tır Denize Düştü
5
İsrail, Hizbullah'ı Litani Nehri'nin Kuzeyine İtmeye Kararlı
6
Julien de Casabianca'nın Ankara'daki Renkli Enstalasyonu
7
Saadet Partisi Genel Başkanvekili Arıkan'dan Gazze Açıklamaları

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı