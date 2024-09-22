Sınır Tanımayan Gazeteciler, Al Jazeera'nın Ramallah Ofisinin Kapatılmasına Sert Tepki Gösterdi

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Sert Tepki

Uluslararası basın özgürlüğü savunucusu olan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail askerlerinin Al Jazeera'nın Ramallah’daki ofisine düzenlediği baskını kınadı.

Ramallah'taki Baskın Detayları

RSF’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, Katar'a ait Al Jazeera yayın organının ofisine yaptıkları saldırıda, çalışanları tahliye etmek zorunda bıraktıkları ve bir muhabirin fotoğrafını yırtarak ofisi 45 gün boyunca kapatacaklarına dair bir karar verdikleri belirtildi.

Al Jazeera'nın Filistin Müdürü'nün Açıklamaları

Al Jazeera'nın Filistin Müdürü Velid Ömeri, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Gece geç saatlerde çok sayıda askerle ofisimize baskın düzenlendi. Kapıyı patlatıp, bize ofisin kapatıldığına dair kararı sundular." ifadelerini kullandı.

Baskının Tarihi ve Önemi

Öte yandan, İsrailli askerlerin, daha önce İsrail saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafını da parçalamaları dikkat çekti. Al Jazeera'nın Kudüs’teki ofisi de yaklaşık 4 ay önce kapatılmıştı. Bu tür saldırıların basın özgürlüğü üzerinde yarattığı baskı, uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ediyor.