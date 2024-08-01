Sınır Tanımayan Gazeteciler'den İsrail'e Gazeteci Katliamlarını Durdurma Çağrısı

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den İsrail'e Uyarı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Gazze'de iki gazetecinin hayatını kaybetmesi üzerine İsrail'e baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Gazetecilerin Hedef Alınması

RSF, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'nda Al Jazeera'nın muhabiri İsmail el-Gul ile kameraman Rami er-Rifi'nin, İsrail'in bir saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu. İki gazetecinin arkadaşları tarafından yayınlanan görüntüler ise, onların boş bir yolda izole bir araçta, doğrudan bir saldırıya uğradığını gösterdi.

Rebecca Vincent'in Açıklamaları

RSF Kampanya Direktörü Rebecca Vincent, bu olayın, İsrail'in Gazze'deki gazetecilere karşı işlediği suçların bir yenisi olduğunu belirtti. Vincent, bu tür şiddet eylemlerinin durdurulması gerektiğini ifade ederek, uluslararası kamuoyunu gazetecilerin güvenliğini sağlamak ve hayatını kaybedenlerin anısına adalet sağlamak amacıyla baskı yapmaya çağırdı.

Gazete Ölümleri Artıyor

RSF'nin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 120'den fazla gazeteci şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer çeşitli kaynaklar ise bu sayının 111 ile 165 arasında değiştiğini belirtiyor.

Bu durum, gazetecilik mesleğinin tehlikede olduğunu ve uluslararası müdahalenin şart olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.