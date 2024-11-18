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Sınır Tanımayan Gazeteciler'den İsrail'e Tepki: Gazeteciler 'Terörist' Olarak Gösteriliyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail'in Gazze'deki gazetecileri 'terörist' olarak göstermek istemesine sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:04
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den İsrail'e Tepki: Gazeteciler 'Terörist' Olarak Gösteriliyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Sert Tepki

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Direktörü Thibaut Bruttin, İsrail'in Gazze'deki gazetecileri 'terörist' olarak göstermeye çalışmasına karşı çıktığını vurguladı. Cenevre'de katıldığı bir programda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren yoğun saldırılara dikkat çekerek, Gazze'deki gazetecilerin karşılaştığı tehditlerin son derece endişe verici olduğunu ifade etti.

Uluslararası Basının Kapalı Alanı

Bruttin, "Uluslararası basına kapalı bir alanın varlığı oldukça alışılmadık bir durumdur. Tüm haber akışı yerel Filistinli gazetecilere dayanmakta ve bu gazeteciler sivil olarak büyük risk altındalar. Orada olan bitenden dolayı büyük kaygılar içindeyiz," dedi.

Uluslararası Toplum ve Press Koruma Çabaları

Bruttin, uluslararası toplumun sorumluluğunun İsrail ve ordusuna politikalarını değiştirmesi için baskı yapmak olduğunu belirtti. İsrail’in gazetecileri korumaya yönelik bariz bir niyet eksikliği olduğunu vurguladı. "Yaklaşık 140 gazetecinin kasıtlı olarak öldürüldüğüne dair sebepler var," diye ekledi.

Gazeteci Susturma ve Çatışma Sorunları

Bruttin, "Gazze'deki gazetecilerin susturulması, çatışmalarla ilgili habercilikte büyük sorunlara yol açacaktır. Gazeteciler büyük bir tehlike altında haber yapmaya devam ediyorlar. Sivil hayatta su, yiyecek ve elektrik sıkıntısı yaşanıyor," ifadelerini kullandı.

Çatışmaların Tehlikeli Doğası

Bruttin, Gazze'de yaşanan çatışmanın özel doğasının farkında olduklarını belirterek, "21. yüzyılda şiddetli savaşların ortaya çıktığını, Irak'taki savaşın gazeteciler için bir kabus olduğunu ve orada yüzlerce gazetecinin öldüğünü biliyoruz. Maalesef, çatışmalarda yerel gazetecilerin yüksek bedel ödemesi olağan bir duruma geldi," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Direktörü Thibaut Bruttin, bir programa katılmak üzere...

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Direktörü Thibaut Bruttin, bir programa katılmak üzere geldiği Cenevre'de AA muhabirine İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırısı altında olan Gazze'deki gazetecilerin öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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