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Sınır Tanımayan Gazeteciler İsrail'e Suç Duyurusunda Bulundu

İsrail'in Filistin'de öldürdüğü gazetecileri kınayan RSF, UCM'ye dördüncü kez suç duyurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:21
Sınır Tanımayan Gazeteciler İsrail'e Suç Duyurusunda Bulundu

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den İsrail'e Kınama

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), son bir yılda 130'dan fazla gazetecinin hayatını kaybetmesi üzerine İsrail'e yönelik tepkilerini dile getirdi. Örgüt, Avrupa'nın 10 kentinde gerçekleştirdikleri eylemlerle dünya kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesine Suç Duyurusu

RSF, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nezdinde İsrail hakkında dördüncü kez suç duyurusunda bulundu. Madrid'deki Mayor Meydanı'nda buluşan üyeler, "Filistin'de basına karşı en büyük katliamın işlendiğini" vurguladı.

Manifestoda Yer Alan İfadeler

Eylemciler tarafından okunan manifestoda, "Eğer Gazze'de gazeteci cinayetlerine devam edilirse, yakında bölgeden haber alacak kimse kalmayacak. Gazetecilerin korunması, uluslararası hukuka saygı göstermeyenlerin işlediği suçların cezasız kalmaması ile sağlanmalıdır." diye belirtildi.

İsrail'in Gazete ve Medyaya Yönelik Saldırıları

Son bir yıl içerisinde, İsrail'in yalnızca gazetecileri öldürmekle kalmayıp, aynı zamanda onları keyfi bir şekilde gözaltına aldığı ve kötü muameleye tabi tuttuğu da vurgulandı. Al Jazeera televizyonunun merkezlerine yönelik kasıtlı saldırılar ve sansür yasaları da eleştirildi.

Baskı ve Özgürlük İhlalleri

RSF, 59 basın kuruluşuyla birlikte İsrail'in Avrupa Birliği (AB) ile olan ortaklık anlaşmasının askıya alınması çağrısında bulundu. Örgüt, medyaya yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Cachera'nın Açıklamaları

RSF İspanya Başkan Yardımcısı Edith Rodriguez Cachera, yaptığı açıklamada, "İsrail'in uluslararası topluma karşı 130'dan fazla gazeteciye karşı işlediği bu cinayetler tamamen insanlık dışıdır," diye ifade etti. Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekerken, gazetecilerin büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını kaydetti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa'nın 10 kentinde düzenledikleri eylemlerde son bir yılda...

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa'nın 10 kentinde düzenledikleri eylemlerde son bir yılda Filistin'de 130'dan fazla gazeteciyi öldürmesini kınadıkları İsrail hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) 4'üncü kez suç duyurusunda bulundu. Madrid'deki Plaza Mayor Meydanı'nda bir araya gelen RSF üyeleri, basına karşı en kısa sürede işlenmiş en büyük katliamın Filistin'de yaşandığını belirtti. RSF İspanya Başkan Yardımcısı Edith Rodriguez Cachera (fotoğrafta), AA muhabirine açıklama yaptı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa'nın 10 kentinde düzenledikleri eylemlerde son bir yılda...

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa'nın 10 kentinde düzenledikleri eylemlerde son bir yılda Filistin'de 130'dan fazla gazeteciyi öldürmesini kınadıkları İsrail hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) 4'üncü kez suç duyurusunda bulundu. Madrid'deki Plaza Mayor Meydanı'nda bir araya gelen RSF üyeleri, basına karşı en kısa sürede işlenmiş en büyük katliamın Filistin'de yaşandığını belirtti. RSF İspanya Başkan Yardımcısı Edith Rodriguez Cachera (fotoğrafta), AA muhabirine açıklama yaptı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa'nın 10 kentinde düzenledikleri eylemlerde son bir yılda...

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa'nın 10 kentinde düzenledikleri eylemlerde son bir yılda Filistin'de 130'dan fazla gazeteciyi öldürmesini kınadıkları İsrail hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) 4'üncü kez suç duyurusunda bulundu. Madrid'deki Plaza Mayor Meydanı'nda bir araya gelen RSF üyeleri, basına karşı en kısa sürede işlenmiş en büyük katliamın Filistin'de yaşandığını belirtti. RSF İspanya Başkan Yardımcısı Edith Rodriguez Cachera (fotoğrafta), AA muhabirine açıklama yaptı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa'nın 10 kentinde düzenledikleri eylemlerde son bir yılda...

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa'nın 10 kentinde düzenledikleri eylemlerde son bir yılda Filistin'de 130'dan fazla gazeteciyi öldürmesini kınadıkları İsrail hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) 4'üncü kez suç duyurusunda bulundu. Madrid'deki Plaza Mayor Meydanı'nda bir araya gelen RSF üyeleri, basına karşı en kısa sürede işlenmiş en büyük katliamın Filistin'de yaşandığını belirtti. RSF İspanya Başkan Yardımcısı Edith Rodriguez Cachera (fotoğrafta), AA muhabirine açıklama yaptı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa'nın 10 kentinde düzenledikleri eylemlerde son bir yılda...

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa'nın 10 kentinde düzenledikleri eylemlerde son bir yılda Filistin'de 130'dan fazla gazeteciyi öldürmesini kınadıkları İsrail hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) 4'üncü kez suç duyurusunda bulundu. Madrid'deki Plaza Mayor Meydanı'nda bir araya gelen RSF üyeleri, basına karşı en kısa sürede işlenmiş en büyük katliamın Filistin'de yaşandığını belirtti. RSF İspanya Başkan Yardımcısı Edith Rodriguez Cachera (fotoğrafta), AA muhabirine açıklama yaptı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa'nın 10 kentinde düzenledikleri eylemlerde son bir yılda...

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa'nın 10 kentinde düzenledikleri eylemlerde son bir yılda Filistin'de 130'dan fazla gazeteciyi öldürmesini kınadıkları İsrail hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) 4'üncü kez suç duyurusunda bulundu. Madrid'deki Plaza Mayor Meydanı'nda bir araya gelen RSF üyeleri, basına karşı en kısa sürede işlenmiş en büyük katliamın Filistin'de yaşandığını belirtti. RSF İspanya Başkan Yardımcısı Edith Rodriguez Cachera (fotoğrafta), AA muhabirine açıklama yaptı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa'nın 10 kentinde düzenledikleri eylemlerde son bir yılda...

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa'nın 10 kentinde düzenledikleri eylemlerde son bir yılda Filistin'de 130'dan fazla gazeteciyi öldürmesini kınadıkları İsrail hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) 4'üncü kez suç duyurusunda bulundu. Madrid'deki Plaza Mayor Meydanı'nda bir araya gelen RSF üyeleri, basına karşı en kısa sürede işlenmiş en büyük katliamın Filistin'de yaşandığını belirtti. RSF İspanya Başkan Yardımcısı Edith Rodriguez Cachera (fotoğrafta), AA muhabirine açıklama yaptı.

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