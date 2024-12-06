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Sınır Tanımayan Gazeteciler, Suriye'deki Gazeteci Ölümleri İçin Soruşturma Talep Etti

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Suriye'de hayatını kaybeden muhabirler için bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 13:05
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Suriye'deki Gazeteci Ölümleri İçin Soruşturma Talep Etti

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM), Suriye'de hayatını kaybeden TRT muhabiri Mustafa al-Kurdi ve Alman Haber Ajansı DPA'nın fotomuhabiri Anas Alkharboutli'nin ölümüyle ilgili olarak bağımsız bir soruşturma başlatılması için çağrı yaptı.

RSF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki DPA fotomuhabiri Alkharboutli'nin, 4 Aralık'ta Suriye'nin Hama ili yakınlarında gerçekleşen bir hava saldırısında hayatını kaybettiği kaydedildi. Mustafa al-Kurdi'nin ise Halep ilinde Suriye rejim askerleri tarafından 30 Kasım'da vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, RSF ve SCM'nin bu iki muhabirin ölümü ile ilgili olarak bağımsız bir soruşturma talep ettiği ve gazetecileri hedef almanın savaş suçu teşkil ettiğinin altı çizildi. Ayrıca, bu soruşturmanın, gazetecilerin ölümünden sorumlu olanların tespit edilmesi ve adalet önüne çıkarılması için yapılması gerektiği vurgulandı.

Suriye'deki Gelişmeler

Öte yandan, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Beşşar Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım'da rejim karşıtı gruplar, Halep merkezinin çoğunu Esed güçlerinden almayı başardı ve aynı gün İdlib genelinde de hakimiyet sağladılar.

Şiddetli çatışmaların ardından, 5 Aralık'ta Hama kent merkezinin de rejim güçlerinden alındığı kaydedildi. Rejim karşıtı gruplar, ayrıca başkent Şam'a açılan stratejik bölgelerde de ilerleme kaydederek Humus ilinin bazı yerleşimlerini ele geçirdi.

Suriye Milli Ordusu, 1 Aralık'ta Halep kırsalında terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatarak Tel Rıfat ilçe merkezini terörden kurtardı.

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