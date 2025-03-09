Sınırda Tır Şoförleri İftar Sofrası Kuruyor

Irak'a yük taşıyan tır şoförleri, Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkı sahasında geçiş için sıra beklerken iftar yapıyor. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte, marketten temin ettikleri malzemelerle tırlarının dorselerindeki dolaplarda yemek hazırlamaya başlıyorlar.

Şoförler, pişirdikleri yemeklerle sofralarını kurarak ezanın okunmasıyla birlikte iftarlarını açıyorlar. Tır şoförlerinden Erdal Günhan, iftar saatinin yaklaşmasıyla hazırlık yaptıklarını dile getirerek, "Yemeği ihtiyacımızdan fazla yapıyoruz, böylece gelen arkadaşlar da bizimle iftar yapabiliyorlar," dedi.

Rafet Günhan ise pirinç pilavı ve çorba pişirdiğini, yanına da saç tava yaptığını belirterek; "Hazırlıklara genellikle iftara iki saat kala başlıyoruz. 24 saat burada olduğumuz için zamanımızı bu şekilde geçiriyoruz," şeklinde konuştu.

İsmail Sandallı, ailelerinden uzak kalmanın zor olduğunu ancak bu durumu güzelleştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Irak'a yük taşıyan tır şoförleri, Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkı sahasında geçiş için sıra beklerken iftar yapıyor.

Irak'a yük taşıyan tır şoförleri, Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkı sahasında geçiş için sıra beklerken iftar yapıyor.