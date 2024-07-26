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Sinop'a Gelen Astoria Grande Kruvaziyeri 870 Turistle Limana Vardı

Astoria Grande adlı kruvaziyer Sinop Limanı'na yanaşarak 870 turistle şehirde keşif yaptı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 14:32
Sinop'a Gelen Astoria Grande Kruvaziyeri 870 Turistle Limana Vardı

Astoria Grande Kruvaziyeri Sinop'la Buluştu

İzmir'in Çeşme ilçesinden yola çıkan Panama bandıralı Astoria Grande adlı kruvaziyer, bugün tarihi Sinop Limanı'na geldi.

Turistlerle Dolu Bir Yolculuk

Gemide bulunan toplam 870 turist ve 455 personel ile Sinop'a uğrayan Astoria Grande, Soçi Limanı'ndan hareket ettikten sonra İzmir'e uğrayarak buradan Sinop'a demirledi.

Keşif Turu Başladı

İlk olarak limandan inen Rus turistler, bireysel ve gruplar halinde şehri keşfe çıktı. Sinop'un tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret eden turistler, bu eşsiz deneyimin tadını çıkardılar.

Yola Devam

Akşam saatlerinde Sinop'tan ayrılacağı belirtilen Astoria Grande kruvaziyerinin, rotası Rusya'nın Soçi kenti olarak belirlendi.

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