Sinop Ayancık'ta sanayi sitesinde yangın büyümeden söndürüldü

Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan Ayancık Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, çevredeki esnafın ihbarı üzerine yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hızlı müdahale büyümesini engelledi

Kısa sürede olay yerine ulaşan Ayancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangının çevredeki iş yerlerine sıçramasını önledi. Müdahalenin ardından bölgedeki soğutma çalışmaları titizlikle sürdürüldü.

Can kaybı yok, maddi hasar var

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

