Sinop Ayancık'ta Sanayi Sitesinde Yangın Büyümeden Söndürüldü

Ayancık Sanayi Sitesi'ndeki yangın, Ayancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok, maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:43
Sinop Ayancık'ta Sanayi Sitesinde Yangın Büyümeden Söndürüldü

Sinop Ayancık'ta sanayi sitesinde yangın büyümeden söndürüldü

Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan Ayancık Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, çevredeki esnafın ihbarı üzerine yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hızlı müdahale büyümesini engelledi

Kısa sürede olay yerine ulaşan Ayancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangının çevredeki iş yerlerine sıçramasını önledi. Müdahalenin ardından bölgedeki soğutma çalışmaları titizlikle sürdürüldü.

Can kaybı yok, maddi hasar var

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE SANAYİ SİTESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE...

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE SANAYİ SİTESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE SANAYİ SİTESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus Festivali'nde Tarih ve Kültür Buluşması
2
Meloni Roma’da Abbas ile Görüştü: Gazze için Trump Planının Hızlı Uygulanması Çağrısı
3
ETÜ'de Yürüyüş: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans
4
Hakkari-Van Karayolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Osmangazi’de Organik Ahududu Seferberliği: Bağlı Mahallesi'nde Erken Hasat
6
Söke Devlet Hastanesi'nden Organ Bağışı Farkındalığı
7
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik