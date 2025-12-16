Sinop Boyabat'ta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8’i işçi olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Boyabat Karacaören köyü mevkiinde gerçekleşti. 57 AAT 889 plakalı servis minibüsünü H.A. yönetirken, diğer araç Mustafa Gemici idaresindeki 57 AAB 142 plakalı otomobildi.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü Mustafa Gemici yaşamını yitirdi. Servis aracındaki 8’i işçi olmak üzere toplam 10 yaralı ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

