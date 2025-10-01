Sinop Boyabat'ta Tarlaya Devrilen Otomobil: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza ve müdahale

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Daylı köyü mevkiinde, sürücüsü T.K. yönetimindeki 34 NSP 20 plakalı otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü ile araçta bulunan K.Ş., sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen sürücü T.K. hayatını kaybetti; K.Ş. ise yaralı olarak tedavi altına alındı.

