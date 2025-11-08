Sinop'da Trafik Kazası: Boyabat'ta 1'i Ağır 3 Yaralı

Kaza Detayları

Sinop’un Boyabat ilçesinde, Boyabat-Durağan yolu Çarşak Köprüsü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, köprü üzerinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle köprü demiri otomobile saplandı ve araç köprüden uçmaktan son anda kurtuldu.

Yaralıların Durumu ve Müdahale

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin sol kolundan ciddi şekilde yaralandığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İnceleme

Kaza ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

