Sinop Gerze'de Kamyonet Elektrik Arızasıyla Yandı

Sinop'un Gerze ilçesi Sarı Yokuş mevkiinde seyir halindeki kamyonet elektriksel arıza sonucu alevlere teslim oldu; itfaiye söndürdü, yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:15
Sinop Gerze'de Kamyonet Elektrik Arızasıyla Yandı

Sinop Gerze'de Kamyonet Elektrik Arızasıyla Yandı

Sarı Yokuş mevkiinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bugün öğle saatlerinde, Sinop’un Gerze ilçesi Sarı Yokuş mevkiinde seyir halindeyken bir kamyonetin motor bölümünden duman yükseldi.

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kamyoneti tamamen sardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmadı, ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay yerindeki ilk tespitlere göre yangının elektriksel arıza nedeniyle çıktığı, ilk belirlemelere göre elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yetkililer incelemenin devam ettiğini bildirdi.

GERZE’DE SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN KAMYONET ALEVLERE TESLİM OLDU.

GERZE’DE SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN KAMYONET ALEVLERE TESLİM OLDU.

GERZE’DE SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN KAMYONET ALEVLERE TESLİM OLDU.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Bandırma'da hayvan ithalatı yargıya taşındı: Spiridon-II'deki 138 hayvanın 'uygunsuz' kararı dava konusu
6
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
7
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı