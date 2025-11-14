Sinop Gerze'de Kamyonet Elektrik Arızasıyla Yandı
Sarı Yokuş mevkiinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Bugün öğle saatlerinde, Sinop’un Gerze ilçesi Sarı Yokuş mevkiinde seyir halindeyken bir kamyonetin motor bölümünden duman yükseldi.
Sürücü, aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kamyoneti tamamen sardı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmadı, ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Olay yerindeki ilk tespitlere göre yangının elektriksel arıza nedeniyle çıktığı, ilk belirlemelere göre elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yetkililer incelemenin devam ettiğini bildirdi.
