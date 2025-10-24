Sinop Gerze'de Sonbahar Renkleri: Güzelyurt'ta Görsel Şölen

Sinop'un Gerze ilçesinde ormanlık alanlarda sonbahar renkleri kendini göstermeye başladı.

Güzelyurt'ta doğa renkleniyor

Özellikle Güzelyurt köyü mevkisinde yer alan yoğun gürgen, kayın ve köknar ağaçlarının bulunduğu bölgede, yeşilin farklı tonları sarı ve turuncuya dönüştü.

Bu renk geçişleri, doğaseverler için seyirine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Farklı renklerdeki yapraklar ve geniş doğa dokusu, sonbaharın tadını çıkarmak isteyenlere göz alıcı bir deneyim sunuyor.

Bölgedeki sonbahar renkleri, dronla da görüntülendi, ortaya çıkan panoramik kareler ziyaretçilere mevsimin canlı tonlarını gösteriyor.

