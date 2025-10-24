Sinop Gerze'de Sonbahar Renkleri: Güzelyurt'ta Görsel Şölen

Sinop'un Gerze ilçesi Güzelyurt köyü mevkisinde gürgen, kayın ve köknarların sonbahar renkleri sarı ve turuncuya dönüştü; dron görüntüleriyle doğa şöleni oluştu.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 12:09
Sinop'un Gerze ilçesinde ormanlık alanlarda sonbahar renkleri kendini göstermeye başladı.

Güzelyurt'ta doğa renkleniyor

Özellikle Güzelyurt köyü mevkisinde yer alan yoğun gürgen, kayın ve köknar ağaçlarının bulunduğu bölgede, yeşilin farklı tonları sarı ve turuncuya dönüştü.

Bu renk geçişleri, doğaseverler için seyirine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Farklı renklerdeki yapraklar ve geniş doğa dokusu, sonbaharın tadını çıkarmak isteyenlere göz alıcı bir deneyim sunuyor.

Bölgedeki sonbahar renkleri, dronla da görüntülendi, ortaya çıkan panoramik kareler ziyaretçilere mevsimin canlı tonlarını gösteriyor.

Sinop'un Gerze ilçesinde ormanlık alanlarda sonbahar renkleri kendini göstermeye başladı. Özellikle Güzelyurt köyü mevkiinde yer alan gürgen, kayın ve köknar ağaçlarının bulunduğu bölgede yeşilin farklı tonları sarı ve turuncuya dönüştü.

