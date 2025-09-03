DOLAR
Sinop Gerze'de Yaralı Peçeli Baykuş Korumaya Alındı

Sinop'un Gerze ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı peçeli baykuş, zabıta ekiplerince koruma altına alınıp Doğa Koruma ve Milli Parklar'a teslim edildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 22:43
Yol kenarında bulunan kuş zabıta ekiplerince muhafaza altına alındı

Sinop'un Gerze ilçesinde yol kenarında hareketsiz bulunan peçeli baykuş, çevredekiler tarafından fark edilerek durumu Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, kuşun ayağının kırık olduğu değerlendirmesini yaparak yaralı baykuşu muhafaza altına aldı.

Zabıta personeli Tunahan Güvenç, yaralı baykuşu tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

