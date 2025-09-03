Sinop Gerze'de Yaralı Peçeli Baykuş Korumaya Alındı

Yol kenarında bulunan kuş zabıta ekiplerince muhafaza altına alındı

Sinop'un Gerze ilçesinde yol kenarında hareketsiz bulunan peçeli baykuş, çevredekiler tarafından fark edilerek durumu Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, kuşun ayağının kırık olduğu değerlendirmesini yaparak yaralı baykuşu muhafaza altına aldı.

Zabıta personeli Tunahan Güvenç, yaralı baykuşu tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.