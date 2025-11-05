Sinop Havalimanı’nda Gerçeğini Aratmayan Tatbikat: Vatandaşlar 112’yi Aradı

Sinop Havalimanı'nda düzenlenen geniş katılımlı uçak kazası tatbikatında bazı vatandaşlar gerçeğini zannederek 112'yi aradı; müdahale başarıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:47
Sinop Havalimanı’nda Gerçeğini Aratmayan Tatbikat: Vatandaşlar 112’yi Aradı

Sinop Havalimanı’nda Gerçeğini Aratmayan Tatbikat: Vatandaşlar 112’yi Aradı

Sinop Havalimanı’nda muhtemel bir uçak kazasına müdahale senaryosu kapsamında geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan uygulama sırasında bazı vatandaşlar olayın tatbikat olduğunu bilmeyerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Tatbikatın kapsamı ve koordinasyon

Koordinasyonu Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen tatbikatta; olay yerine hızlı intikal, yaralıların sınıflandırılması (triage), ilk müdahale ve hastanelere nakil süreçleri birebir canlandırıldı.

Katılımcı kurumlar

Tatbikata; Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılay Sinop Şubesi, Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Sinop Havalimanı Müdürlüğü personeli ile Boyabat Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri katıldı.

Sonuç ve değerlendirme

Tatbikat, ekiplerin koordinasyon içinde yürüttüğü başarılı müdahale ile tamamlandı. Gerçeğini aratmayan uygulama, kurumların muhtemel acil durumlara yönelik hazırlık seviyesinin yüksek olduğunu ortaya koydu.

