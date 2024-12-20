Sinop Kent Meydanı Projesi: Karadeniz'in Sakin Şehrine Yeni Bir Nefes

Sinop Kent Meydanı Projesi ile Tarih ve Doğa Yeniden Hayat Buldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen düzenlemelerle şehrin güzelliğine önemli bir katkıda bulunduklarını ifade etti. Bakan Kurum, projenin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Karadeniz'in sakin şehri Sinop'un estetiğini artıracak yeni alanların oluşturulduğunu duyurdu.

Tarihi Gün Yüzüne Çıkıyor

Sinop Kalesi çevresindeki yapıları yıkarak yerine yeşil alanlar oluşturduklarını belirten Kurum, "Tarihi gün yüzüne çıkardık. Çarpık kentleşmeyi önledik. Şehrimize nefes aldırdık" diye konuştu. Sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda yer alan TOKİ Uzmanı Ertan Kul, projenin amacının vatandaşların keyifli bir zaman geçirebileceği rekreasyon alanları oluşturmak olduğunu aktardı.

Yeşil Alanlar Artıyor

Kul, "Kentin daha iyi bir şekilde nefes alabilmesi için yeşil alanlarımızı artırdık. Çocuklarımızın burada oyun oynayabilmesi için çocuk oyun alanları ve vatandaşlarımızın oturup vakit geçirebileceği alanları oluşturduk" dedi. Projenin yürütülmesi sırasında korunması gereken tarihi yapıların da azami hassasiyetle korunduğunun altını çizdi.

Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında hayata geçirilen Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi, şehrin tarihi kimliğini ön plana çıkarmayı ve ferah bir meydan kazandırmayı hedefliyor. Proje, Jandarma Genel Komutanlığına ait sosyal tesislerin kentin kullanımına sunulması ile birlikte yürütüldü ve içerisinde yol, rekreasyon alanları, park ve çarşı yapıları da yer aldı.

Projenin ilk etabı kapsamında, Atatürk Caddesi üzerindeki yapıların sağlıklaştırması ve cephe iyileştirme çalışmaları tamamlandı. 37 bin 500 metrekarelik alanda yürütülen projede, 5 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu. Ayrıca Sinop Kalesi ve surlarının çevresindeki metruk yapılar temizlenerek, eski ağız ve diş sağlığı merkezi yıkılarak yerine yeni sosyal alanlar inşa edildi. Yıkılan iş yerlerinin yerine ise toplamda 23 yeni iş yeri inşa edilmiştir.