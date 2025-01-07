Sinop Limanı: Karadeniz'in Balıkçıların Güvenli Molası

Karadeniz'de Balıkçıların Güvenli Mola Noktası

Üç tarafı denizle çevrili olan Sinop, kentin güneyinde yer alan limanı ile Karadeniz’de avcılık yapan balıkçı teknelerinin güvenli mola adresi haline geliyor. Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden sinop, av sezonunda çok sayıda balıkçı teknesine ev sahipliği yapıyor.

Fırtınalı Havaların Sığınak Noktası

Özellikle fırtınalı havalarda, kent limanına sığınan balıkçılar, diğer günlerde de aglarını onararak teknelerinin temizliklerini gerçekleştiriyor. Limanda kaldıkları süre içinde gıda, yakıt takviyesi yaparak onarım işlerini tamamlayan balıkçılar, daha sonra tekrar avcılık için Karadeniz’e açılıyor.

Güvenli Liman, Önemli Bir Adres

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'un tarih boyunca sadece balıkçılar için değil tüm deniz araçları için güvenli bir liman görevi üstlendiğini vurguladı. Sinop Limanı'nın konumu ve güvenliği açısından balıkçılar için en önemli mola noktası olduğunu aktaran Ünlü, "Sinop bir balık kenti. Taze balığın adresi olduğu kadar aynı zamanda güvenli bir liman. Özellikle hava şartları olumsuz olduğunda, balıkçılarımız genelde Sinop'a sığınmayı tercih ediyor. Limanın şehir merkezi ile iç içe olması da tekne çalışanları için ayrı bir avantaj." şeklinde konuştu.

Üç tarafı denizle çevrili Sinop'ta, kentin güneyinde yer alan liman, Karadeniz'de avcılık yapan balıkçı teknelerinin güvenli mola adresi oluyor. Özellikle fırtınalı havalarda kent limanına sığınan balıkçılar, diğer günlerde de ağlarını onararak teknelerinin temizliklerini gerçekleştiriyor.

Üç tarafı denizle çevrili Sinop'ta, kentin güneyinde yer alan liman, Karadeniz'de avcılık yapan balıkçı teknelerinin güvenli mola adresi oluyor. Özellikle fırtınalı havalarda kent limanına sığınan balıkçılar, diğer günlerde de ağlarını onararak teknelerinin temizliklerini gerçekleştiriyor.