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Sinop Müzeleri 2024'te 326 Bin Ziyaretçiye Ev Sahipliği Yaptı

Sinop'taki müzeler, 2024'te 326 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Vali Özarslan müzelerin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:52
Sinop Müzeleri 2024'te 326 Bin Ziyaretçiye Ev Sahipliği Yaptı

Sinop'taki Müze Ziyaretleri Rekor Kırdı

Sinop, tarihi ve kültürel zenginliklerini sergileyen müzeleriyle 2024 yılında 326 bin yerli ve yabancı turist ağırladı. Vali Mustafa Özarslan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, müzelerin geçen yıl yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Tarihi Sinop Cezaevi ve Keten Müzesi

Restorasyon çalışmaları henüz tamamlanmayan Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi, ziyaretçilerin ilk durakları arasında yer alıyor. Ayrıca, 2023 yılında hizmete açılan Türkiye'nin ilk keten müzesinin de büyük bir ilgi gördüğüne dikkat çekildi.

Vali Özarslan, Sinop'taki müzelerin kentin geçmişine ışık tuttuğunu vurgulayarak, "Şehrimizin müzelerine gösterdikleri yoğun ilgi için tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Sinop'un eşsiz müzelerini ziyaret ederek tarihe yolculuk yapmak isteyen misafirlerimizi müzelerimizi görmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sinop'taki müzeler, geçen yıl 326 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi....

Sinop'taki müzeler, geçen yıl 326 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi. Restorasyon çalışmaları henüz tamamlanmayan Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesinin bir bölümü ziyarete açık olmasına karşın kenti ziyaret edenlerin ilk durakları arasında yer aldı.

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