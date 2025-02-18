Sinop'ta 100 Kilogramlık Yayın Balığı Avlandı

Sinop'un Durağan ilçesinde amatör balıkçı Ramazan Yaman, 100 kilogramlık yayın balığı avladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:30
Sinop'ta 100 Kilogramlık Yayın Balığı Avlandı

Sinop'un Durağan İlçesinde İlginç Av

Sinop'un Durağan ilçesinde, amatör balıkçı Ramazan Yaman, Kızılırmak Nehri'nde 2,5 metre boyunda ve 100 kilogram ağırlığında bir yayın balığı avladı.

Amatör Balıkçılık ve Başarılar

Yaman, balık tutma tutkusuyla Kızılırmak'a olta atıp, büyük bir mücadele sonucunda sıkı bir şekilde oltasına takılan balığı teknesine çekmeyi başardı. Avladığı devasa balığı ise evinin bahçesinde sergileyerek hem kendisi hem de çevresindekiler için unutulmaz bir anı oluşturdu.

Geçmişteki Başarıları ve Gelecek Hedefi

Geçen yıl aynı bölgede 120 kilogram ağırlığında bir balık avladığını belirten Yaman, daha büyük balıklar hedeflediğini ifade etti. "Bu balığı avladığım bölgede 150 kilogram civarında başka bir balık daha vardı. Maalesef onu avlayamadım. Ancak bunu, oltamızla zor olsa da teknemize çekebildik," diye konuştu.

Sinop'un Durağan ilçesinde amatör balıkçı Kızılırmak'ta 2,5 metre boyunda ve 100 kilogram...

Sinop'un Durağan ilçesinde amatör balıkçı Kızılırmak'ta 2,5 metre boyunda ve 100 kilogram ağırlığında yayın balığı avladı.

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