Sinop'ta 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Sinop'ta Hükümlü Yakalandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, emniyet güçleri tarafından 12 yıl hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Ekiplerinin Operasyonu

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kayıplara karışan hükümlülere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yakalanan Hükümlünün Suçları

Ekipler, O.Y.Ç. isimli firari hükümlüyü belirlenen bir adreste gözaltına aldı. Hükümlü, "kamu malına zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, birden fazla kişi tarafından silahlı yağma ve kasten öldürme" gibi suçlardan 12 yıl hapis cezasına mahkum olmuştu.

Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Gözaltına alınan O.Y.Ç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, Boyabat’taki güvenlik çalışmalarının etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.