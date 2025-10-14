Sinop'ta 25 Kişilik Mehter Takımı 3 Kasım'da Konser Verecek

Sinop'ta öğretmenler, din görevlileri ve öğrencilerden oluşan 25 kişilik mehter takımı, 3 Kasım'da Sinop'un fethi etkinliklerinde ilk konserini verecek.

Kuruluş ve kadro

Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür Turizm Derneği tarafından yaklaşık 2 ay önce oluşturulan mehter takımı, öğretmenler, din görevlileri, öğrenciler ve Sinop Belediyesi Konservatuvar çalışanlarından oluşuyor. Toplamda 25 kişilik ekip, müzisyen Ahmet Sever şefliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

İlk konser: 3 Kasım

Mehter takımının ilk konserini 3 Kasım'da, Sinop'un fethi etkinlikleri kapsamında vermesi planlanıyor. Çalışmalar İl Genel Meclisi'ne ait salonda devam ediyor.

Proje ve amaç

Dernek Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada derneklerinin Sinop'un fethiyle ilgili programlar gerçekleştirdiğini belirtti. Üçüncüoğlu, "Bu nedenle mehter takımı kurma fikri gelişti. Daha sonra bunu proje kapsamında gerçekleştirdik. Arkadaşlarla bir ekip oluşturduk. Sinop'ta müzikle ilgilenen öğretmenler, müzikseverler var. Güzel bir ekip oluşturduk. İnsanlarımızın bu mehter takımı ile daha da coşacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Derneğin yönetim kurulu üyesi ve proje sorumlusu İrem Üçüncüoğlu, ekibin Sinop'un tarihi, kültürel ve turizm değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla bir araya geldiğini söyledi. "Sinop'un Fethinin İzinde: Mehter Takımı ile Tarihi ve Kültürel Mirasın Yaşatılması Projesi" kapsamında ekip her perşembe günü bir araya gelerek prova yapıyor.

Hazırlıklar ve beklentiler

Şef Ahmet Sever ise Sinop'ta daha önce mehter takımı bulunmadığını, bu nedenle etkinliklerde farklı şehirlerden gelen ekiplerin sahne aldığını belirterek, "Arkadaşlarımız büyük gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Ekibimizi Sinop'a sahne mehteri olarak kazandırmayı düşünüyoruz. Sinop için çok güzel bir çalışma olacak." dedi.

Mehter takımındaki müzik öğretmeni Özgür Çavdar de ekibe katılma teklifini kabul ettiğini, "Özverili şekilde çalışmalara katılıyoruz. Umarım gösterilerimiz, etkinliklerimiz beğenilir ve devamı da gelir." sözleriyle ifade etti.

Ayrıca Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Salih Çetin organizasyonun içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sinop'ta öğretmenler, din görevlileri ve öğrencilerden oluşan mehter takımı, 3 Kasım'da Sinop'un fethi etkinlikleri kapsamında konser vermeye hazırlanıyor.

