Sinop'ta 3. Kattan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Sinop'ta Feci Kaza

Sinop'un Erfelek ilçesinde, Bahri Öztürk (49), apartmanın üçüncü katındaki balkondan dengesini kaybederek bir alt kattaki balkona düştü. Olay, Esat Türkmen Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanda gerçekleşti.

Olay Anı ve Müdahale

Balkonda bulunduğu sırada düşen Bahri Öztürk için apartman sakinleri hemen sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden sağlık görevlileri, Öztürk'ü yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze İşlemleri

Öztürk'ün cesedi, gerekli incelemelerin ardından Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sinop'un Erfelek ilçesinde apartmanın üçüncü katındaki balkondan ikinci kattaki balkona düşen kişi hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde apartmanın üçüncü katındaki balkondan ikinci kattaki balkona düşen kişi hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.