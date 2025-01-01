DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,47 0,16%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.297.893,18 -0,23%

Sinop'ta 380 Kaçak Kalkan Balığı Ele Geçirildi

Sinop'ta yapılan denetimlerde kaçak avlanan 380 kalkan balığına el konulup vatandaşlara dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 14:52
Sinop'ta 380 Kaçak Kalkan Balığı Ele Geçirildi

Sinop'ta Kaçak Avlanan 380 Kalkan Balığına El Konuldu

Sinop'ta gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avlanan 380 kalkan balığı ele geçirildi. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekipleri, Ayancık ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Yasa Dışı Avcılık Tespit Edildi

Teknede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla avlandığı tespit edilen 380 kalkan balığı ele geçirildi. El konulan balıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Tekne Sahibine Cezai İşlem

Yasa dışı avcılıkla ilgili olarak tekne sahibine idari para cezası uygulandı. Bu denetimler, bölgedeki yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik kararlılıkla devam edileceği mesajını veriyor.

Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 380 kalkan balığına el konuldu. El konulan balıklar, Sosyal...

Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 380 kalkan balığına el konuldu. El konulan balıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 380 kalkan balığına el konuldu. El konulan balıklar, Sosyal...

Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 380 kalkan balığına el konuldu. El konulan balıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Kuru Kayısı Çuvallarında Kaçak Sigara Operasyonu
2
Bodrum ve Marmaris'te Yeni Yıl Coşkusu: Sahiller Dolu Dolu
3
Denizli'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Engelliler İçin Spor: Bedri Korkmaz'ın 25 Yıllık Başarısı
5
Bursa'nın Susuzluk Riski Yapay Zeka ile Hesaplandı
6
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sonucu 11 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Siirt'ten Suriye'ye İnsani Yardım: 3 Tır Uğurlandı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler