Sinop'ta 380 Kaçak Kalkan Balığı Ele Geçirildi

Sinop'ta Kaçak Avlanan 380 Kalkan Balığına El Konuldu

Sinop'ta gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avlanan 380 kalkan balığı ele geçirildi. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekipleri, Ayancık ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Yasa Dışı Avcılık Tespit Edildi

Teknede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla avlandığı tespit edilen 380 kalkan balığı ele geçirildi. El konulan balıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Tekne Sahibine Cezai İşlem

Yasa dışı avcılıkla ilgili olarak tekne sahibine idari para cezası uygulandı. Bu denetimler, bölgedeki yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik kararlılıkla devam edileceği mesajını veriyor.

Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 380 kalkan balığına el konuldu. El konulan balıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 380 kalkan balığına el konuldu. El konulan balıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.