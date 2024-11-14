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Sinop'ta 5. Lakerda Festivali Kapılarını Açtı

Sinop'ta 5'inci Lakerda Festivali, kortej yürüyüşüyle başlayan dört günlük etkinlik programı ile başladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:23
Sinop'ta 5. Lakerda Festivali Kapılarını Açtı

Sinop'ta 5. Lakerda Festivali Neşeyle Başladı

Sinop'ta bu yıl beşincisi düzenlenen Lakerda Festivali, renkli bir kortej yürüyüşüyle start aldı. Sinop Kültür ve Turizm Derneği tarafından organize edilen festival, dört gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Festival Etkinlikleri Dolu Dolu Geçecek

Festival süresince söyleşi, panel, konser ve en iyi lakerda yarışması gibi dikkat çekici etkinlikler gerçekleştirilecek. Uzman şefler, yemek yazarları, fotoğraf sanatçıları, film yapımcıları ve lakerda üreticileri, festivale katılarak çeşitli sunumlar yapacaklar.

Kortej Yürüyüşü ve Dans Gösterileri

Uğur Mumcu Meydanı'nda başlayan kortej yürüyüşü, festivalin düzenlendiği Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde sona erdi. Yürüyüş sonunda Telvin Sanat Akademisi öğrencileri tarafından heyecan verici dans gösterileri sergilendi.

Yöresel Ürünler ile Tanışma Fırsatı

Ayrıca, festival alanında yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantlar açılarak, katılımcılara bu ürünler hakkında bilgi verildi. Sinop ve çevresinin zengin kültürel değerlerinin ön plana çıktığı bu etkinlik, ziyaretçiler için unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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