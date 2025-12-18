DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,19 0,02%
ALTIN
5.941,81 0,31%
BITCOIN
3.732.657,79 -1,48%

Sinop’ta Aç Kalan Çakal Boyabat Merkezine İndi

Sinop’un Boyabat ilçesi Kumluk Mahallesi’nde aç kalan çakal, mahalle aralarında yiyecek ararken vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:07
Sinop’ta Aç Kalan Çakal Boyabat Merkezine İndi

Sinop’ta aç kalan çakal ilçe merkezine indi

Kumluk Mahallesi'nde mahalle aralarında yiyecek ararken görüntülendi

Sinop’un Boyabat ilçesinde ormanlık alandan indiği tahmin edilen bir çakal, ilçe merkezindeki sokaklarda yiyecek aradı.

Olay, Kumluk Mahallesinde meydana geldi. Mahalle aralarında dolaşan çakalın, bir süre sonra çöp kutuları çevresinde yiyecek aradığı görüldü.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen anlarda çakalın temkinli davrandığı, çevreyi kontrol ederek ilerlediği dikkati çekti.

Görüntülerde aç olduğu gözlenen çakalın bir süre sonra mahalleden uzaklaştığı ve gözden kaybolduğu yer aldı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sahte Alkol Davası: David Buskazade'ye 6 Yıl Hapis
2
Türkiye-Japonya İş Birliğiyle Deprem Hazırlığı: Denizli Heyeti Japonya'da İnceledi
3
Pozantı'da Otoyolda Peugeot Alev Topuna Döndü
4
SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri
5
Murat Kurum'a Deprem Bölgesinden Destek: 'Böyle Şantiye Şefine Can Kurban'
6
Tarsus’ta Yılbaşı Öncesi Zabıta Operasyonu: On Binlerce Ürün Müsadere Edildi
7
DAGC ve DGF'den ETB Başkanı Hakan Oral'a Ziyaret

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor