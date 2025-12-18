Sinop’ta Aç Kalan Çakal Boyabat Merkezine İndi

Sinop’ta aç kalan çakal ilçe merkezine indi

Kumluk Mahallesi'nde mahalle aralarında yiyecek ararken görüntülendi

Sinop’un Boyabat ilçesinde ormanlık alandan indiği tahmin edilen bir çakal, ilçe merkezindeki sokaklarda yiyecek aradı.

Olay, Kumluk Mahallesinde meydana geldi. Mahalle aralarında dolaşan çakalın, bir süre sonra çöp kutuları çevresinde yiyecek aradığı görüldü.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen anlarda çakalın temkinli davrandığı, çevreyi kontrol ederek ilerlediği dikkati çekti.

Görüntülerde aç olduğu gözlenen çakalın bir süre sonra mahalleden uzaklaştığı ve gözden kaybolduğu yer aldı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.