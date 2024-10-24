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Sinop'ta 'Ailede Sorumluluk Bilinci' Konferansı

Sinop'ta düzenlenen konferansta aile ve sorumluluk bilinci masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:40
Sinop'ta 'Ailede Sorumluluk Bilinci' Konferansı

Sinop'ta 'Ailede Sorumluluk Bilinci' Konferansı Düzenlendi

Sinop'ta gerçekleştirilen önemli bir konferansta, "Ailede Sorumluluk Bilinci" konusu detaylı bir biçimde ele alındı. Sinop İl Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Konuşmacı Sedide Akbulut'tan Vurucu Açıklamalar

Konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, yaptığı konuşmada Türkiye ve ümmet coğrafyasını bir aile olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Akbulut, son dönemde Ankara'da meydana gelen terör saldırısını ailelerine yönelen hain bir saldırı olarak gördüğünü ifade etti. Saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyerek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Aile Kavramının Önemi

Akbulut, terörü gerçekleştirenleri ve destekleyenleri bir kez daha lanetleyerek, şöyle konuştu: "Eğer sorumluluk sahibi isek, ateş sadece düştüğü yeri değil, bizi de yakar. Dünden beri, her birimiz orada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde hissettik. Ailenin ne kadar önemli olduğunu ve bu kavramın neyi temsil ettiğini sürekli hatırlatmalıyız. Aile, sadece bir sosyal yapı değil, bir ideal bütünlüğe sahip bir yerdir."

Filistin, Gazze ve son olarak Lübnan'daki zulümlerin de kendilerini derinden etkilediğini vurgulayan Akbulut, bu zulümlerin bir an önce son bulması için dua ettiklerini kaydetti. Konferansın ilerleyen bölümlerinde katılımcılara ailenin önemi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

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