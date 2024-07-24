Sinop'ta Amatör Balıkçıdan Dikkat Çekici Av

Sinop'tan Şaşırtan Balık Avı

Sinop'un Durağan ilçesinde, deneyimli bir amatör balıkçı, oltasına 1,5 metre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında bir yayın balığı takmayı başardı.

Ramazan Yaman’ın Başarılı Avı

İlçenin yerel itfaiye personeli Ramazan Yaman, Gökırmak Nehri'nde gerçekleştirdiği balık avına katıldı. Oltasıyla nehrin derinliklerine dalan Yaman, bu büyük balığı yakaladı.

Yaman, “Yakaladığım balıktan dolayı son derece mutluyum. Her yıl burada olta balıkçılığı yapıyorum.” ifadelerinde bulundu. Ayrıca, büyük balıkları satmak yerine, “Eş dost ve akrabalarımla paylaşmayı tercih ediyorum,” diye ekledi.