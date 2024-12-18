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Sinop'ta Apartman Çatısında Yangın: Hasar Büyüdü

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın büyük hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:29
Sinop'ta Apartman Çatısında Yangın: Hasar Büyüdü

Sinop'un Türkeli İlçesinde Korkutan Yangın

Sinop'un Türkeli ilçesi Güzelyurt Mahallesi Şehit Osman Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısı, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıkması sonucu büyük hasar gördü.

Olayın duyulmasıyla birlikte apartman sakinleri durumu derhal yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yangın, Türkeli, Çatalzeytin ve Ayancık belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesiyle, yaklaşık bir saatlik yoğun çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesiyle birlikte apartmanın çatısında büyük çapta hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı. Türkeli...

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı. Türkeli, Çatalzeytin ve Ayancık belediyelerinin itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı. Türkeli...

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı. Türkeli, Çatalzeytin ve Ayancık belediyelerinin itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

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