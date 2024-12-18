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Sinop'ta Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Sinop'ta yapılan jandarma uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 17:16
Sinop'ta Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Sinop'ta Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 115 personelin katılımıyla 36 farklı noktada uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 1462 kişi ve 21 metruk bina ile 34 umuma açık yer kontrol edildi. Elde edilen veriler doğrultusunda, çeşitli suçlardan aranan 2 kişinin yakalanması sağlandı.

Bu tür operasyonların, güvenliği sağlamak ve suç oranını azaltmak için devam edeceği bildirildi.

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