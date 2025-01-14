Sinop'ta Asılsız İhbar Yapan 17 Kişiye 41 Bin Lira Cezası

Sinop'ta Asılsız İhbar Yapanlara Cezai İşlem!

Sinop'ta, 2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunan 17 kişiye, toplamda 41 bin 580 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sinop 112 Acil Çağrı Merkezine geçen yıl 262 bin 597 çağrı geldi. Bu çağrılara, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen yerli ve milli yeni nesil 112 yazılım sistemi kullanılarak, ortalama 3,22 saniyede yanıt verildi.

Ancak, çağrı merkezini asılsız ihbar ve gereksiz aramalarla meşgul ettiği tespit edilen 17 kişiye 41 bin 580 lira idari para cezası kesildi. Bu durum, acil durumların önlenmesi ve kaynakların etkin kullanımı açısından önem taşıyor.